Maaltijdbezorgdienst Apetito ernstig belemmerd door ransomware-aanval

De dienstverlening van de internationale maaltijdbezorgdienst Apetito is deze week ernstig belemmerd door een ransomware-aanval. Apetito produceert en levert maaltijden aan ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven, bejaardentehuizen, zorginstellingen en particulieren. In het Verenigd Koninkrijk kon het bedrijf afgelopen dinsdag en woensdag geen maaltijden bezorgen en riep klanten op om hiervoor noodplannen te maken.

Verder stelde de Noord-Amerikaanse en Britse tak dat alle bestellingen die na afgelopen vrijdag 19.30 uur zijn gedaan als niet ontvangen moeten worden beschouwd. Ook was het de afgelopen dagen niet mogelijk om bestellingen te plaatsen. Inmiddels meldt Apetito UK & North America dat het de eigen noodplannen voor de maaltijdproductie in werking heeft gesteld en er meer maaltijden worden uitgeleverd, hoewel klanten nog steeds rekening met verstoringen moeten houden (pdf).

De Nederlandse afdeling van Apetito laat weten dat alle bestellingen de afgelopen dagen zo goed als mogelijk is in deze situatie zijn uitgeleverd. "Bovendien hebben we in de tussentijd met nagenoeg al onze klanten contact kunnen hebben en op basis daarvan proberen we de komende periode eenieder zo goed mogelijk van maaltijden te voorzien." Of erbij de aanval persoonsgegevens zijn gestolen is nog niet duidelijk. Er is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat altijd moet wanneer bestanden met persoonsgegevens zijn versleuteld. Apetito had vorig jaar een omzet van meer dan een miljard euro. Bij het bedrijf werken bijna twaalfduizend mensen.