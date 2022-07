Van Huffelen staat gebruik andermans DigiD door mantelzorgers oogluikend toe

Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering staat oogluikend toe dat mantelzorgers het DigiD gebruiken van de persoon voor wie zij zorgen, zolang er geen misbruik van wordt gemaakt. "Met DigiD wordt aangetoond wie iemand is, zodat een publieke dienstverlener weet met wie hij te maken heeft. Omdat je met DigiD je identiteit aantoont, is DigiD persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is daarom niet toegestaan dat een DigiD door een ander dan de persoon van wie de DigiD is, wordt gebruikt", aldus de staatssecretaris.

Volgens vijf belangenorganisaties zijn er miljoenen mantelzorgers in Nederland die voor anderen zorgen. Een deel van hen is door een rechter aangewezen als mentor, bewindvoerder of curator. Dit houdt in dat zij uit naam van de persoon voor wie zij zorgen beslissingen maken en -in het geval van bewindvoerder en curator- ook geldzaken moeten regelen. Bijvoorbeeld ouders van volwassen kinderen met een ernstig verstandelijke en of lichamelijke beperking. Maar ook partners van mensen met dementie. Broers of zussen van mensen met een ernstige psychische aandoening.

Wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking worden volgens de belangenorganisaties uitgesloten van de digitale overheid doordat ze geen toegang hebben tot de DigiD van hun broer, zus of kind. "Het is mij bekend dat sommige vertegenwoordigers, waaronder ook particuliere bewindvoerders en mantelzorgers, de DigiD gebruikersnaam en wachtwoord van de personen die zij vertegenwoordigen gebruiken om toegang te krijgen tot digitale dienstverlening. Zoals gezegd is het niet toegestaan dat een DigiD door een ander wordt gebruikt. Dit geldt voor iedereen", reageert Van Huffelen op Kamervragen van GroenLinks over de problematiek die mantelzorgers ondervinden.

De staatssecretaris voegt toe dat de aard van de vertegenwoordigingsrelatie, bloedverwant of niet, hiervoor niet relevant is. "En tegelijkertijd weet ik ook dat de meeste mantelzorgers dit met de beste bedoelingen doen en dat dit als een belemmering ervaren wordt. In het verlengde hiervan begrijp ik daarom ook dat als ik de mogelijkheid om andermans DigiD te gebruiken morgen abrupt zou stoppen, een groot deel van de vertegenwoordigers en dus uiteindelijk de hulpbehoevenden een probleem zouden ondervinden met het afnemen van dienstverlening die zij juist zo hard nodig hebben."

Van Huffelen noemt dit niet gewenst en het vormt volgens haar een dilemma. Er wordt dan ook gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Het kabinet komt naar verwachting begin volgend jaar met een nieuw centraal register dat ervoor zorgt dat mantelzorgers namens een ander bij de overheid kunnen inloggen. "Totdat die oplossing er is, zal ik niets doen dat de hulp aan deze groep in de weg kan staan. Gelet op de bescherming die ik hulpbehoevenden wel wil en moet bieden, neem ik uiteraard wel maatregelen als ik signalen ontvang van misbruik van DigiD", besluit de staatssecretaris haar antwoord.