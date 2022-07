NCTV: digitale weerbaarheid onvoldoende door ontbreken basismaatregelen

De digitale weerbaarheid van Nederland is onvoldoende doordat organisaties nog altijd niet de basismaatregelen doorvoeren, zoals het gebruik van multifactorauthenticatie en het testen en maken van back-ups. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) dat in samenwerking met het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) is opgesteld.

Net als vorig jaar constateert het Cybersecuritybeeld dat de digitale weerbaarheid in Nederland onvoldoende is. Organisaties zijn onvoldoende voorbereid en aanvallen door cybercriminelen hebben inmiddels een industriële schaal bereikt. "De digitale dreiging is dan ook permanent en neemt eerder toe dan af, met alle mogelijke gevolgen van dien", zo waarschuwt de NCTV, die toevoegt dat cyberaanvallen door andere landen het nieuwe normaal zijn geworden.

Eerder stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat de kloof groeit tussen de omvang van de dreiging en digitale afhankelijkheid enerzijds, en de weerbaarheid van de samenleving daartegen anderzijds. Ook wijzen rapporten van de Cyber Security Raad (CSR) en de OVV op gefragmenteerde incidentbestrijding, onvoldoende toezicht en gebrekkige informatiedeling.

Zo constateerde de Algemene Rekenkamer dat er grote tekortkomingen zijn bij de informatiebeveiliging van de overheid. "Volledige weerbaarheid tegen digitale dreigingen is onmogelijk, maar verhoging van de weerbaarheid tegen uitval en misbruik is wel het belangrijkste instrument om digitale risico’s te beheersen", aldus de NCTV. Die stelt verder dat de digitale weerbaarheid nog niet overal op orde is doordat basismaatregelen niet voldoende worden doorgevoerd.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van multifactorauthenticatie en het maken en testen van back-ups. Volgens het Cybersecuritybeeld zijn er grote verschillen in weerbaarheid tussen en binnen sectoren en ketens. Zo stelde de Inspectie Justitie en Veiligheid dat er nog veel werk aan de winkel is om de weerbaarheid van vitale organisaties te verhogen, waarbij ook geconstateerd wordt dat het bewustzijn van het belang wel is toegenomen.

Risicomanagement

Verder laat het Cybersecuritybeeld weten dat een samenhangend en geïntegreerd risicomanagement binnen en tussen de niveaus van organisaties, sectoren en nationaal, nog in de kinderschoenen staat. "De weerbaarheid in Nederland is nog niet voldoende op niveau. Digitale risico’s nemen nog geen structurele plaats in het bredere risicomanagement in en een samenhangende aanpak is nodig."

Het Cybersecuritybeeld Nederland moet inzicht in de digitale dreigingen bieden en de belangen die daardoor kunnen worden aangetast en de weerbaarheid daartegen. Op basis hiervan zijn risico’s geformuleerd. Het CSBN is dan ook bedoeld als hulpmiddel voor risicomanagement, om zo risico's in kaart te brengen en analyseren, één van de stappen in een risicomanagementproces.

Fundament voor Cyberstrategie

Elk jaar wordt het Cybersecuritybeeld gebruikt voor beleid op nationaal niveau. Dit keer vormt het CSBN het fundament voor de nieuwe Nederlandse Cyberstrategie die in het najaar van 2022 verschijnt. Daarom zijn er ook zes strategische thema’s toegevoegd die nu en de komende vier tot zes jaar relevant zijn voor de digitale veiligheid van Nederland. Het gaat onder andere om de schaalbaarheid van cyberaanvallen, risico's van de digitale samenleving en dat beperkingen in digitale autonomie ook de digitale weerbaarheid beperken.