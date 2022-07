Overheid en autofabrikanten delen data voor nieuw waarschuwingssysteem

Een nieuw systeem dat werkt via apps en navigatieapparatuur in onder andere auto's van Hyundai en Kia zal automobilisten voortaan gaan waarschuwen voor aankomende hulpdiensten, spookrijders en onveilige verkeerssituaties. Nederland is het eerste Europese land waar van Safety Priority Services gebruik wordt gemaakt.

Safety Priority Services moet het mogelijk maken weggebruikers op alle wegen in Nederland te informeren en te waarschuwen, waaronder ook op provinciale en lokale wegen. Met hulp van overheidsdata wordt onder meer gewaarschuwd voor filestaarten, geldende maximale snelheden, wegwerkzaamheden en naderende nood- en hulpdiensten.

De waarschuwingen worden gegeven via het dashboard van de auto of een navigatiedienst. Bij de lancering van de dienst zijn ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia en TomTom betrokken. Gebruikers en eigenaren van deze apparatuur, apps en auto's ontvangen straks waarschuwen als een voertuig met zwaailicht en sirene nadert. De melding vertelt welk voertuig eraan komt en van welke kant. Eerst geldt dit alleen voor ambulances, later dit jaar ook voor andere voertuigen.

Voor het tonen van de waarschuwen zullen de zes genoemde bedrijven hun eigen data combineren met die van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). De data van de bedrijven zelf zorgt dat systemen weten waar bijvoorbeeld langzaam rijdend verkeer is of waar weginspecteurs staan. De data van het NDW is voor iedereen toegankelijk, hierin staat informatie over ge- en verboden.

"Veilig rijgedrag staat voorop bij het uitbreiden van de informatie in de navigatiediensten en dashboards. Dat betekent dat bestuurders -net als nu het geval is- hun handen zoveel mogelijk aan het stuur kunnen houden. Als er gegevensinvoer van de bestuurder nodig is, gebeurt dat bij voorkeur via spraak en voor de rit. Er worden geen persoonlijke gegevens uitgewisseld tussen bedrijven en overheden, alleen geaggregeerde en geanonimiseerde data", zo staat op de website van Safety Priority Services uitgelegd.

Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt dat de privacy van bestuurders is gewaarborgd. "De zes partijen vragen aan hun gebruikers of de informatie mag worden gedeeld ten behoeve van de verkeersveiligheid. Als de gebruiker akkoord is, wordt deze data volledig geanonimiseerd en via een beveiligde verbinding met de andere partijen gedeeld."

De bedrijven en overheid willen met Safety Priority Services voorsorteren op Europese wet- en regelgeving die in 2025 van kracht wordt en ervoor zorgt dat een aantal van deze diensten en informatie verplicht is.