Overheid trekt miljoenen euro's uit om ouderenzorg te digitaliseren

De manier waarop in Nederland oudere mensen worden verzorgd en ondersteund moet volgens de overheid snel veranderen en daarom worden er miljoenen euro's uitgetrokken om de ouderenzorg te digitaliseren, onder andere via zelfmeetapparatuur en slimme sensoren. Het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten voor ouderenzorg in de toekomst, met het uitgangspunt dat zorg digitaal wordt geleverd als dat kan.

"Of het nu gaat om beeldbellen met de wijkverpleegkundige, een robotje dat je met een stem herinnert aan het innemen van medicatie of een sensor die de verpleegkundige alarmeert als je bent gevallen; innovatie kan de kwaliteit van zorg verhogen en zorgverleners ontlasten", zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Het is de bedoeling dat zorgvragen zoveel mogelijk met een digitale oplossing worden beantwoord, aldus minister Helder voor Langdurige Zorg.

Dit vraagt volgens de minister een andere manier van werken in de zorg. "Digitale technologieën helpen ouderen hun zelfstandigheid te behouden en hun kwaliteit van leven te bevorderen. Deze technologieën bestrijken uiteenlopende levensdomeinen: huishouden, sociale interactie, bewegen, veiligheid, (vrijwilligers)werk, vrijetijdsbesteding, gezond en actief leven en zorg."

Niet alleen heeft de digitalisering gevolgen voor ouderen, ook zorgmedewerkers krijgen hiermee te maken. "We zullen de zorg anders moeten organiseren door in te zetten op behoud van zorgmedewerkers, leren en ontwikkelen, innovatieve werkvormen en toepassing innovatie en technologie (‘Digitaal het nieuwe normaal’)", zo staat in de uitleg van het WOZO-programma.

Daarin wordt ook gesteld dat de digitale vaardigheden en mogelijkheden van ouderen zullen toenemen. "De toegang tot internet vergroot het (gemiddelde) vermogen van ouderen om informatie tot zich te nemen, regie te voeren en gebruik te maken van technologische en sociale innovaties, waaronder mogelijkheden om afhankelijkheid van zorg te verminderen."

Helder erkent dat er ook ouderen zijn die moeite hebben met de toenemende complexiteit van de samenleving, minder mogelijkheden hebben en bijvoorbeeld niet handig met digitale middelen zijn. "We moeten aandacht hebben voor mensen die minder goed kunnen bijdragen aan en participeren in de samenleving zonder begeleiding."