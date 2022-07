"Microsoft detecteert usb-worm op netwerk van honderden organisaties"

Microsoft heeft op het netwerk van honderden organisaties een computerworm ontdekt die zich via usb-sticks verspreidt en waarvan het doel onbekend is. De malware wordt Raspberry Robin genoemd en werd afgelopen mei genoemd in een rapport van securitybedrijf Red Canary. Onlangs verstuurde Microsoft een advisory naar klanten van de zakelijke beveiligingssoftware Defender for Endpoint waarin het waarschuwde dat de worm op de netwerken van honderden organisaties is aangetroffen, zo meldt Bleeping Computer.

Het gaat hier niet om een openbaar rapport, maar de infecties zouden in allerlei sectoren zijn aangetroffen. De malware maakt gebruik van lnk-bestanden op usb-sticks om zich te verspreiden. Deze lnk-bestanden doen zich voor als een legitieme map op de besmette usb-stick. In werkelijkheid wordt bij het openen van het lnk-bestand malware op het systeem geïnstalleerd.

Of Raspberry Robin schone usb-sticks besmet om zich verder te verspreiden, en hoe dit precies plaatsvindt, is onbekend. Ook zijn de doelen van de aanvallers onduidelijk, aldus Red Canary. Wel kunnen de aanvallers via de malware op besmette systemen aanvullende aanvallen uitvoeren en verdere malware installeren. Volgens Microsoft zou de worm al sinds 2019 actief zijn.