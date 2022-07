Minister Kaag: introductie van de digitale euro wordt steeds reëler

Ik vraag me af waarom dit achterlijke land steeds voorop moet lopen met al die WEF plannetjes? Zijn onze politici zo gemakkelijk manipuleerbaar of zit het landverraad nog steeds in het politieke systeem verankerd? Politici hebben ons al eerder verkocht aan een bezetter en nu ze ons ook aan de EU dictatuur hebben uitgeleverd komt er wel een keer kleur aan lijkt me.

Laat een ander land maar eens voorop gaan lopen met die ongekozen EU dictatoriaat. Wij als volk hebben toch echt aangegeven die EU rommel niet te willen. Hetzelfde geldt voor toetreding van de Oekries tot de EU. Dat wordt ons nu door de strot gedrukt d.m.v. een oorlog waar we ineens, tegen onze zin in, onderdeel van zijn gaan uitmaken.

Alleen dit domme volk laat zich aan de leiband van de EU dictators naar de slachtbank leiden. Nu krijgen de boeren het over zich heen met als excuus een niet bestaand stikstof probleem, straks de vissers, spaarders, huiseigenaren, huurders etc. vanwege andere verzonnen problemen. De vrije keuze om te eten wat je wil, te wonen waar je wil en te gaan waar je wil, wordt door de dictators beetje bij beetje de nek omgedraaid en mag je straks alleen op de aangewezen plekken wonen, met vergunningen ergens je naar toe verplaatsen en vooral uit de Staats supermarkt (WEF foodcenters) met toestemming iets kopen wat iets weg heeft van voedsel maar vooral duurzaam moet zijn.

De boeren trekken momenteel ten strijde tegen deze dictatuur maar helaas snapt het schapenvolk nog steeds niet dat dit voor hun ook van groot belang is want zij zijn de volgende. Met gifprikken is het niet gelukt dus dan maar de voedselketen om zeep helpen in de hoop dat er een groot aantal oudjes en zwakkeren alsnog het loodje leggen, geheel volgens een oude Duitse traditie.