Taskforce adviseert Kuipers om CoronaMelder niet opnieuw in te voeren

Minister Kuipers van Volksgezondheid zou de CoronaMelder-app vanwege de "zeer beperkte zinvolheid en proportionaliteit" niet opnieuw moeten introduceren, zo stellen twee taskforces in een advies aan de minister. Volgens de taskforces hebben corona-apps een zeer beperkte invloed op het reproductiegetal van het coronavirus.

De minister had de Taskforce Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 (DOBC) en de Taskforce Gedragswetenschappen gevraagd naar advies over de zinvolheid en proportionaliteit van de introductie van een webapplicatie genaamd zelftestmelden.nl en de herintroductie van de CoronaMelder-app. De belangrijkste conclusie van het advies is dat een herintroductie van CoronaMelder niet zinvol en proportioneel is.

Begin juni liet minister Kuipers weten dat hij de tijdelijke wetgeving die de inzet van de CoronaMelder mogelijk maakt opnieuw wil verlengen, nu tot 10 oktober 2022. Twee weken geleden meldde de minister dat mocht het nodig zijn, de inzet van CoronaMelder kan worden heroverwogen. Daarbij hoopte hij advies van de Taskforces over de inzet van CoronaMelder in combinatie met zelftesten voor het zomerreces naar de Tweede Kamer te sturen. Het advies is nu beschikbaar gekomen.

De Taksforces stellen vast dat de introductie van de apps een zeer beperkte invloed heeft op het reproductiegetal. De minister wordt dan ook geadviseerd, gelet op de zeer beperkte zinvolheid en proportionaliteit, om CoronaMelder niet opnieuw te introduceren. Mocht de minister de app toch willen herintroduceren, dan kan dat via een toestemmingsprincipe, maar volgens de taskforces is het de vraag of dit voldoende draagvlak heeft onder de bevolking en politiek.