Spaanse privacytoezichthouder wijst klacht over Google Analytics af

De Spaanse privacytoezichthouder heeft een klacht over een website die van Google Analytics gebruikmaakte afgewezen. De website in kwestie verwijderde Googles statistiekenprogramma, waardoor de privacytoezichthouder geen noodzaak voor verder onderzoek zag. Dat meldt privacyorganisatie noyb die de klacht indiende. Eerder besloten de Franse, Italiaanse en Oostenrijkse toezichthouders, na klachten van noyb, het gebruik van Google Analytics wel te verbieden. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens komt later dit jaar met een oordeel.

Noyb is opgericht door de bekende privacyactivist Max Schrems en diende in 2020 in totaal 101 klachten bij verschillende privacytoezichthouders in over het uitwisselen van data met de Verenigde Staten. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken, besloot naar aanleiding van deze klachten een taskforce op te richten.

De gecoördineerde aanpak lijkt echter uit te blijven, aldus noyb. Terwijl de Oostenrijkse, Franse en Italiaanse privacytoezichthouders besloten om Google Analytics te onderzoeken, zag de Spaanse privacytoezichthouder hier vanaf. Noyb had bij de Luxemburgse privacytoezichthouder drie klachten ingediend over het versturen van data naar Facebook, maar de autoriteit besloot geen verder onderzoek in te stellen nadat de drie betreffende websites de Facebooktool hadden verwijderd. Desondanks stelt noyb dat geen enkele toezichthouder de data-uitwisseling met de VS legaal heeft verklaard.