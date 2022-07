Apple voorziet iOS en macOS van Lockdown Mode voor bescherming tegen spyware

Apple gaat de nieuwste versies van iOS, iPadOS en macOS van een Lockdown Mode voorzien die gebruikers extra bescherming tegen spyware zoals Pegasus moet bieden. Dat heeft het techbedrijf aangekondigd. De Lockdown Mode biedt een extra veiligheidsniveau dat bepaalde functionaliteiten beperkt, wat het aanvalsoppervlak voor aanvallers moet verkleinen.

Zo zullen in Lockdown Mode de meeste bijlagetypes voor berichten worden geblokkeerd. Alleen afbeeldingen zijn toegestaan. Verder zullen er ook geen previews meer van links worden getoond. Tijdens het browsen zullen bepaalde webtechnologieen, zoals just-in-time (JIT) JavaScript compilation standaard zijn uitgeschakeld en alleen werken wanneer een gebruiker een website uitzondert van de Lockdown Mode.

De beperkingen gelden ook voor de services van Apple zelf. Zo zullen Facetime-gesprekken worden geblokkeerd wanneer de gebruiker de beller niet eerder zelf heeft gebeld of een verzoek heeft gestuurd. Ook zal het aansluiten van accessoires of een computer niet mogelijk zijn, aangezien de Lockdown Mode bedrade verbindingen blokkeert wanneer een iPhone is vergrendeld. Verder zal het niet mogelijk zijn om configuratieprofielen te installeren en kan het toestel in de Lockdown Mode niet aan mobile device management (MDM) worden toegevoegd.

Naast het toevoegen van de extra veiligheidsopties looft Apple ook financiële beloningen uit voor onderzoekers die de maatregelen van de Lockdown Mode weten te omzeilen. Een succesvolle bypass kan tot 2 miljoen dollar opleveren. Als laatste maakt Apple een beurs van 10 miljoen dollar beschikbaar voor organisaties die gerichte spyware-aanvallen door bedrijven als NSO Group onthullen. De Lockdown Mode verschijnt in iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura.