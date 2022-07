QNAP-systemen via woordenboekaanval besmet met ransomware

NAS-systemen van QNAP zijn het doelwit van nieuwe ransomware-aanvallen waarbij gebruik wordt gemaakt van een woordenboekaanval, zo laat de fabrikant zelf in een waarschuwing weten. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de Checkmate-ransomware QNAP-systemen aanvalt waarvan de SMB-services toegankelijk zijn vanaf het internet.

Om toegang tot accounts te krijgen maakt de ransomware gebruik van een woordenboekaanval. Volgens QNAP werkt de aanval alleen wanneer gebruikers voor hun accounts een zwak wachtwoord hebben gekozen. Zodra de aanvaller via de woordenboekaanval weet in te loggen wordt er data in gedeelde mappen op het NAS-systeem versleuteld en in elke directory een losgeldbericht achtergelaten.

Het onderzoek naar de aanvallen is nog gaande. QNAP zegt snel met meer informatie te komen, maar adviseert in de tussentijd om SMB-services niet vanaf het internet toegankelijk te maken, SMBv1 uit te schakelen, te controleren dat voor elk account een sterk wachtwoord wordt gebruikt en periodiek back-ups te maken.