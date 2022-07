ING ontwikkelt methode voor onderling betalen via ultra-wideband

ING, NXP en Samsung hebben een methode ontwikkeld die smartphonegebruikers via ultra-wideband onderling laat betalen. Volgens de partijen gaat het om de eerste "peer-to-peer betalingsapplicatie" waarbij gebruikers betalen door de telefoon bij elkaar in de buurt te houden. Gebruikers hoeven zodoende niet eerst een gebruikersnaam, e-mailadres of telefoonnummer op te zoeken.

De methode wordt NEAR genoemd en maakt gebruik van de ultra-wideband (UWB) technologie van NXP. Gebruikers moeten eerst in de ING Bankieren-app een persoon in de buurt selecteren die ze willen betalen. De app toont de ontvanger inclusief de afstand. Vervolgens voert de gebruiker een bedrag in en bevestigt de transactie. De ontvanger ziet in zijn transactieoverzicht het ontvangen bedrag vermeld.

Om de betaalmethode te kunnen gebruiken moeten beide gebruikers NEAR op hun telefoon hebben staan en moeten de toestellen UWB ondersteunen. De technologie zal in de tweede helft van dit jaar door ING en NXP verder worden getest in Nederland. Daarna wordt gekeken wat de vervolgstappen zijn om ook klanten actief te betrekken bij de verdere ontwikkeling.

ING en NXP werken samen met Samsung om de betaalmethode geschikt te maken voor de toestellen van de telefoonfabrikant. De Samsung-telefoons waarop NEAR al kan worden gebruikt zijn de Galaxy Note 20 Ultra, de Galaxy S21 Ultra en de Galaxy S22+ Ultra.

"Met deze nieuwe technologie kun je een peer-to-peer betaling aan bekenden maar ook onbekenden simpelweg doen door je telefoon bij elkaar in de buurt te houden. De gebruikers hoeven dus niet meer hun persoonlijke gegevens uit te wisselen en dit maakt elkaar betalen nog sneller en gemakkelijker”, zegt Thijs Janssen van ING.