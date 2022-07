Kabinet start internetconsultatie over vitaal maken van dns-providers

Het kabinet is vandaag een internetconsultatie gestart over het aanwijzen van dns-providers als vitale aanbieders. Security.NL berichtte afgelopen maandag dat minister Adriaansens van Economische Zaken van plan is om bedrijven die dns-diensten aanbieden en datacenters als vitaal aan te merken. Voor deze bedrijven gaat de zorgplicht en meldplicht van de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) gelden.

Dat betekent dat deze partijen ernstige incidenten moeten melden bij zowel het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid als bij het Agentschap Telecom en dat zij passende maatregelen moeten nemen om hun ict-infrastructuur te beschermen. Ook kunnen aanbieders terecht bij het NCSC voor advies en ondersteuning bij digitale dreigingen en incidenten.

Het voorgenomen besluit gaat gelden voor in Nederland gevestigde dns-aanbieders. Het gaat dan specifiek om aanbieders van authoritative dns-diensten, zoals hostingproviders, die deze diensten leveren aan meer dan 400.000 geregistreerde .nl-domeinnamen. Er is bewust gekozen voor een drempelwaarde van 400.000 geregistreerde .nl-domeinnamen.

"Momenteel zijn meer dan 6 miljoen .nl-domeinnamen geregistreerd. Bij een aantal van 400.000 of meer .nl domeinnamen, circa 7 procent van het totaal, is het aannemelijk dat verstoring van de authorative dns-dienst aanzienlijke gevolgen kan hebben voor maatschappelijke of economische activiteiten", zo verklaart minister Adriaansens.

Er kan via Internetconsultatie.nl tot 26 augustus van dit jaar op het voorgenomen besluit worden gereageerd. De regeling zou met ingang van 1 januari 2023 in werking moeten treden.