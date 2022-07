"Toezichthouder gaat Meta verbieden om gebruikersdata naar VS te sturen"

De Ierse privacytoezichthouder DPC gaat Meta verbieden om data van Europese gebruikers naar de Verenigde Staten te sturen, waardoor de kans bestaat dat diensten zoals Facebook en Instagram deze zomer niet meer in Europa kunnen worden aangeboden, zo meldt Politico.

Volgens de website heeft de DPC andere Europese privacytoezichthouders vandaag geïnformeerd dat het Meta zal verbieden om gebruikersdata van de EU naar de VS te sturen. Nadat het Europees Hof van Justitie in 2020 het Privacy Shield-verdrag ongeldig verklaarde zijn er nieuwe afspraken nodig voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de EU en de VS. Het Hof oordeelde dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS ernstig tekortschiet.

Om toch data te kunnen uitwisselen maken Meta en andere bedrijven gebruik van een modelcontract (SCC). Door de beslissing van de Ierse privacytoezichthouder kan Meta hier geen gebruik meer van maken, aldus Politico. Eerder dit jaar liet Meta in een document voor de Amerikaanse beurswaakhond SEC weten dat het geen diensten in de EU kan aanbieden als het gebruik van SCC's ongeldig wordt verklaard. De DPC verklaart tegenover Politico dat er een beslissing naar andere toezichthouders is gestuurd, maar niet wat de inhoud daarvan is. Meta heeft nog geen reactie gegeven.