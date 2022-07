Schrems: kabels doorknippen om data-uitwisseling Facebook te stoppen

De Ierse politie zal fysiek kabels moeten doorknippen om de data-uitwisseling van Facebook te stoppen, zo heeft de bekende privacyactivist Max Schrems laten weten op het nieuws dat de Ierse privacytoezichthouder DPC van plan is om het versturen van gebruikersdata door Meta naar de Verenigde Staten aan banden te leggen.

Het was Schrems die negen jaar geleden een klacht over deze data-uitwisseling indiende. De Ierse privacytoezichthouder besloot uit "eigen beweging" een eigen zaak te starten. De voorlopige beslissing waarover vandaag is bericht betreft alleen deze zaak, niet de klacht van Schrems. Daarover is nog altijd geen beslissing genomen.

Volgens Schrems zal de voorlopige beslissing van de DPC niet voor een onmiddellijke stopzetting van de data-uitwisseling zorgen. "Facebook zal het Ierse rechtssysteem gebruiken om een daadwerkelijk verbod van data-uitwisseling te vertragen. Ierland zal de politie moeten sturen om de kabels fysiek door te knippen om de data-uitwisseling echt te stoppen", zo laat hij weten via het blog van zijn eigen privacyorganisatie noyb.

De privacyactivist stelt dat het eenvoudiger is om een boete op te leggen. "Het is vreemd dat de DPC de enige efficiënte straf in deze zaak is 'vergeten'. Je krijgt de indruk dat de DPC wil dat deze zaak in cirkels blijft gaan." Er is al jaren kritiek op de Ierse privacytoezichthouder omdat het niet zou optreden tegen techbedrijven, die vaak in Ierland hun Europees hoofdkantoor hebben. Iets wat de DPC ontkent. Schrems verwacht dat Meta een eventuele beslissing nog jarenlang voor de rechtbank zal aanvechten.