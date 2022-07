Kabinet geeft gemeenten permanent mogelijkheid om digitaal te vergaderen

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gepresenteerd dat het voor decentrale overheden, zoals gemeenten en provinciën, permanent mogelijk maakt om digitaal te vergaderen. Als het wetsvoorstel in werking treedt is er voortaan de mogelijkheid om te kiezen tussen een fysieke en een digitale vergadering. Alleen bij geheime, besloten vergaderingen, het afleggen van een eed door een ambtsdrager en de benoemingsprocedure van de burgemeester, commissaris van de Koning en de voorzitter van het waterschap, mag er niet digitaal worden vergaderd.

Voor de coronapandemie was digitale besluitvorming juridisch niet mogelijk. Om ervoor te zorgen dat het openbaar bestuur zolang openbare fysieke vergaderingen niet mogelijk zijn toch kan blijven functioneren werd de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in het leven geroepen. Voorwaarde was wel dat de openbaarheid van vergaderingen behouden bleef via een openbare videoverbinding. De Tijdelijke wet werd op 1 juli afgeschaft.

Volgens het kabinet is er bij decentrale overheden ook na corona een behoefte aan digitaal vergaderen. Dit is alleen mogelijk via wetgeving. Zonder de Tijdelijke wet of een permanente regeling is een vergadering op grond van de huidige wetgeving gebonden aan een fysieke locatie. Met de Wet Digitaal vergaderen decentrale overheden kan er worden gekozen tussen een fysieke en een digitale vergadering.

Daarnaast hebben bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen onder de Tijdelijke wet al eens digitaal vergaderd. Voor hen zal er dan ook niet veel veranderen. Daarnaast zijn de technische voorzieningen vaak al aanwezig. Het wetsvoorstel stelt hieraan geen nadere of andere eisen dan de Tijdelijke wet. Wel moeten in de reglementen van orde de kaders voor digitaal vergaderen worden vastgesteld.

Tot slot maakt het wetsvoorstel experimenten met hybride vergaderen mogelijk. Dat zijn vergaderingen waar raadsleden, statenleden of leden van de eilandsraden en algemene besturen van waterschappen zowel fysiek als digitaal op een gelijkwaardige wijze mee kunnen doen. Via Internetconsultatie.nl kan er op het voorstel worden gereageerd. Vanwege de oplopende coronacijfers roept de Vereniging van Griffiers de minister op om de Tijdelijke wet weer in werking te laten gaan.