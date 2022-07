Meta verplicht Meta-account voor deel van gebruikers vr-headsets

Meta heeft een nieuw account geïntroduceerd om op de vr-headsets van het techbedrijf en andere Meta-apparaten in te loggen en voor een deel van de gebruikers is dit account met bijbehorend profiel vanaf volgende maand verplicht. Dat heeft het bedrijf aangekondigd.

Fabrikant van vr-headsets Oculus VR werd in 2014 door Facebook overgenomen. Gebruikers van een Oculus-bril kunnen met een Oculus-account op het apparaat inloggen. In 2020 kondigde Facebook aan dat het gebruikers ging verplichten om met een Facebookaccount in te loggen, wat voor felle kritiek van onder andere burgerrechtenbeweging EFF zorgde. Iedereen die vanaf oktober 2020 voor het eerst een Oculus-apparaat gebruikte moest hiervoor met een Facebookaccount inloggen.

Bestaande gebruikers kregen de optie om hun Oculus- en Facebookaccount samen te voegen. Gebruikers die dit niet wilden kregen te horen dat ze tot 1 januari 2023 van hun Oculus-account gebruik konden blijven maken. Meta laat nu weten dat het inloggen met een Facebookaccount vanaf volgende maand niet meer is verplicht. Als alternatief kunnen gebruikers straks een Meta-account aanmaken.

Nieuwe gebruikers van een Meta vr-headset en personen die hun Oculus-account met hun Facebook-account hebben samengevoegd moeten vanaf augustus een Meta-account met een bijbehorend Meta Horizon-profiel aanmaken. Gebruikers die met alleen een Oculus-account inloggen kunnen dat tot 1 januari 2023 blijven doen, waarna ze een Meta-account en Meta Horizon-profiel moeten aanmaken om hun vr-bril te kunnen blijven gebruiken, aldus de aankondiging van Meta.

Het Meta-account is bedoeld voor het inloggen op de vr-bril en andere Meta-apparaten. Het Horizon-profiel fungeert als een avatar, of "sociaal profiel in virtual reality", van de gebruiker en is tevens de vervanging van het Oculus-profiel. Standaard zal het Horizon-profiel van gebruikers openbaar zijn, maar die hebben de keuze om het profiel op privé te zetten. Voor kinderen van 13 tot en met 17 zal het profiel wel standaard zijn afgeschermd.