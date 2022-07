Internationale financiële taskforce richt zich op bestrijding van ransomware

De Financial Action Task Force (FATF), waar ook Nederland deel van uitmaakt, gaat zich richten op de bestrijding van ransomware, zo blijkt uit een verslag van de laatste vergadering. Het gaat dan onder andere om het in beslag nemen van crimineel geld. De Financial Action Task Force (FATF) is opgericht door de G7 en houdt zich bezig met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Ook Nederland neemt deel aan de Taskforce.

Eerder dit jaar lieten de deelnemende landen aan de FATF weten dat de digitale transitie economieën en samenlevingen verandert, en dat dit nieuwe risico's met zich zal meebrengen, waarbij specifiek ransomware werd genoemd, alsmede andere vormen van cybercrime. Tijdens de laatste vergadering die een aantal weken geleden plaatsvond is besloten dat de Taskforce zich specifiek gaat richten op grensoverschrijdende criminaliteit, waarbij wederom ransomware apart werd genoemd.

"De FATF zal zich ook inspannen om het gebruik van data-analyse en publiek-private partnerschappen te versterken om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme beter te bestrijden", zo laat het verslag van het ministerie van Financiën verder weten.