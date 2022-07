Amerikaan aangeklaagd voor grootschalige handel in vervalste Cisco-switches

In de Verenigde Staten is een 38-jarige man aangeklaagd voor de grootschalige handel in frauduleuze en vervalste Cisco-switches en andere netwerkapparatuur met een geschatte waarde van meer dan 1 miljard dollar. De Amerikaan zou de frauduleuze en vervalste switches via negentien bedrijfsentiteiten hebben verhandeld. Dat gebeurde onder andere via Amazon en eBay, waar hij onder 25 verschillende namen opereerde.

Volgens de aanklacht importeerde de man tienduizenden vervalste en frauduleuze netwerkapparaten uit China en Hong Kong en verkocht die in de Verenigde Staten en daarbuiten, waarbij hij claimde dat de apparatuur nieuw en echt was. In werkelijkheid ging het om oudere, of eenvoudigere producten, waarvan sommige eerder waren verkocht of weggedaan. Vervolgens werden de apparaten door Chinese vervalsers opgeknapt en aangepast om op echte versies van duurdere, nieuwere Cisco-apparaten te lijken, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De Chinese vervalsers zouden vervolgens illegale Cisco-software en ongeautoriseerde en onbetrouwbare onderdelen hebben toegevoegd, waaronder onderdelen die de controle van de softwarelicenties en de authenticiteit van de hardware omzeilden. Om de apparatuur als nieuw te laten lijken werden vervalste labels, stickers, dozen, documentatie en verpakkingsmateriaal gebruikt.

Volgens de aanklacht hadden de vervalste producten met allerlei prestatie- en veiligheidsproblemen te maken. Sommige werkten niet goed of helemaal niet en veroorzaakte grote schade aan de netwerken en bedrijfsvoering van gebruikers. In sommige gevallen waren getroffen organisaties tienduizenden dollars kwijt aan het verhelpen van de problemen. De vervalste Cisco-apparaten werden onder andere door ziekenhuizen, scholen, overheidsinstanties en het leger aangeschaft.

Vorig jaar vond er een inval bij de Amerikaanse verdachte plaats, waarbij ruim 1100 vervalste Cisco-apparaten in beslag werden genomen, met een geschatte retailwaarde van zeven miljoen dollar. De handel in de vervalste apparatuur zou naar verluidt meer dan 100 miljoen dollar hebben opgeleverd, waar de Amerikaan miljoenen dollars mee verdiende. In mei van dit jaar waarschuwde Cisco nog voor vervalste switches.