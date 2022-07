Ministerraad akkoord met hogere gevangenisstraffen voor cyberspionage

De ministerraad is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Yesilgöz van Justitie dat meer vormen van spionage strafbaar stelt en de straffen voor cyberspionage door een buitenlandse mogendheid verhoogt. Met het wetsvoorstel wordt het strafbaar om spionageactiviteiten te verrichten voor een buitenlandse overheid die een gevaar vormen voor Nederlandse belangen, zoals de nationale veiligheid en de veiligheid van personen. Hiervoor kan een gevangenisstraf van maximaal 8 jaar worden opgelegd.

Daarnaast zijn ook personen die anderen aanzetten tot het uitvoeren van zulke handelingen voor een ander land strafbaar op grond van de nieuwe bepaling. Omdat ook spionageactiviteiten steeds vaker digitaal plaatsvinden wordt de strafmaat van een aantal computerdelicten verhoogd met een derde wanneer deze zijn gepleegd voor een buitenlandse mogendheid.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het inbreken in computersystemen, het plaatsen van malware of het overnemen van gegevens. "Op deze wijze kunnen (vitale) processen en het werk van overheden en bedrijven verstoord of stilgelegd worden of kan bijvoorbeeld gevoelige informatie worden verkregen die buitenlandse mogendheden kunnen aanwenden om besluitvormingsprocessen te beïnvloeden of economische schade aan te richten", aldus een toelichting op het wetsvoorstel.

Volgens de minister komt de ernst van deze feiten nog onvoldoende tot uitdrukking in de strafmaat die geldt voor de verschillende computermisdrijven. Voor verschillende computermisdrijven zijn wel strafverzwarende omstandigheden opgenomen, zoals het zelf beter worden van het strafbare feit. De omstandigheid dat het feit is gepleegd voor van een buitenlandse mogendheid geldt echter nog niet als strafverzwarend. Het wetsvoorstel verandert dit en zorgt dat de straf voor de eerder genoemde misdrijven met een derde wordt verhoogd.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is onder andere het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2021 dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) samen met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft opgesteld. In dit dreigingsbeeld wordt de dreiging vanuit verschillende statelijke actoren geschetst en ook op welke mogelijke doelwitten zij zich richten. Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State.