Overheid start project om geprinte pasfoto voor paspoort uit te faseren

Wie in de toekomst een paspoort of identiteitskaart aanvraagt hoeft mogelijk geen eigen pasfoto meer mee te nemen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is het project Modernisering Afname Biometrie (MAB) gestart dat als doel het uitfaseren van geprinte pasfoto's heeft. In plaats daarvan zal er gebruik worden gemaakt van "live enrollment".

Volgens staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering verkleint een ter plekke gemaakte gezichtsopname de kans op het onjuist koppelen van een afbeelding aan een persoon, voorkomt het de manipulatie van foto’s in het aanvraagproces en verhoogt het de kwaliteit van de afbeelding. "In de huidige werkwijze verliest de foto aan kwaliteit wanneer deze eerst wordt geprint en vervolgens wordt ingescand tijdens het aanvraagproces", zo laat de minister verder in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Uit onderzoek blijkt dat gemeenteambtenaren geregeld pasfoto's goedkeuren die door de programmatuur zijn afgekeurd. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) deed een steekproef bij zeventien gemeenten waar 8,7 miljoen paspoortaanvragen in de periode van 2010 tot 2019 werden beoordeeld. In bijna 182.000 gevallen werd de pasfoto door de ambtenaar zonder specifieke reden op te geven goedgekeurd, terwijl de programmatuur de pasfoto had afgekeurd.

De live enrollment zou de drempel voor baliemedewerkers moeten verlagen om een gezichtsopname die niet aan de fotomatrix voldoet af te keuren. De ambtenaar kan immers direct een nieuwe maken en de burger hoeft daarvoor niet terug naar een fotograaf. Binnen het MAB-project wordt nu gekeken naar een aanpak en voorstel voor de afname van biometrie die technisch, juridisch en financieel goed onderbouwd is.

Van Huffelen laat onderzoeken of dit op korte termijn op vrijwillige basis is te realiseren, vooruitlopend op een wettelijke verplichting. "Burgers kunnen er dan zelf voor kiezen om aan de balie een gezichtsopname te laten maken", aldus de staatssecretaris, die dit najaar met meer informatie hoopt te komen.