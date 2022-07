Rechtspraak krijgt miljoenen euro's extra voor digitalisering en ict-beveiliging

de beveiliging wordt op orde gebracht...



Sorry dat ik simpel klink, maar moet je dan niet als de malle zorgen dat je gewoon niets digitaals doet TOTDAT je alles op orde hebt?

Ik ga toch ook niet eerst mijn NAS met SMB 1.0 aan internet hangen en daarna dan eens gaan nadenken over een firewall met VPN?

Die VPN oplossing moet er toch eerst zijn voordat je shit aan internet gaat hangen?

Er is toch geen hond die het boeit of iemand online zijn scheiding kan inzien?

Ja, behalve die bruidjes uit de Oekraine of Singapore misschien, hoeven ze niet deze kant op te komen.



Dit is echt weer met kaas en annanas strooien en dan bedenken.. oh, shit, de pizza moest eerst....