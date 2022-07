Microsoft maakt Windows Autopatch voor enterprise-klanten beschikbaar

Als compliance en privacy officer ondersteun je VECOZO bij een beheerste en integere bedrijfsvoering. Zodat we ook in de toekomst compliant blijven. Je geeft interne en externe stakeholders inzicht in de bedreigingen, kwetsbaarheden en risico’s op het gebied van compliance en privacy. Daarnaast geef je advies over te nemen (beveiligings)maat-regelen.