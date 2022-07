Bunq hoeft slachtoffer van telefoonoplichting niet te vergoeden

Bunq hoeft een klant die het slachtoffer werd van telefoonoplichting niet te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De klant werd eind december gebeld een kreeg daarbij een Engelstalig bandje te horen dat van het "ministerie van Justitie" zou zijn en stelde dat er verdachte activiteit met het haar Burgerservicenummer (BSN) was ontdekt.

Door op het geboden keuzemenu in te gaan kwam de klant in contact met een telefoonoplichter. Die wist haar zover te krijgen dat ze remote beheersoftware Anydesk installeerde, waarmee de oplichter toegang kreeg tot haar computer. Ook installeerde ze software van cryptoplatform Coinbase en maakte op verzoek van de oplichter geld over naar een andere betaalrekening bij Bunq. Het ging om een bedrag van meer dan 1200 euro.

Dezelfde dag meldde de klant de fraude bij Bunq en deed aangifte bij de politie. Volgens de vrouw had Bunq eerder moeten ingrijpen om het bedrag veilig te stellen. Een medewerker van de bank vertelde haar dat er die dag meerdere transacties naar de betreffende betaalrekening hebben plaatsgevonden. Ze vindt dan ook dat de bank haar onvoldoende heeft beschermd tegen dergelijke fraude. Daar komt volgens de klant bij dat het voor fraudeurs eenvoudig is om een rekening bij Bunq te openen.

Ook klaagde de klant over de manier waarop de bank met haar fraudemelding omging. Volgens de vrouw hebben medewerkers van de bank haar meerdere malen gerustgesteld en haar daarmee de hoop gegeven dat het bedrag aan haar zou worden terugbetaald. Aangezien dat niet gebeurde eiste ze dat de bank de geleden schade zou vergoeden.

Volgens het Kifid heeft de bank de door de vrouw verrichtte transacties gewoon uitgevoerd zoals het moet doen. "De op de bank rustende zorgplicht strekt niet zo ver dat zij gehouden is om in het algemeen betalingstransacties te monitoren. De bank is ook niet verplicht om onderzoek te doen naar de begunstigde van een betaling", aldus het Kifid. De bank wist daarbij niet dat er ongebruikelijk betalingsverkeer naar de rekening van de oplichter plaatsvond.

Bunq stelt verder dat het niet eenvoudig voor oplichters is om een rekening te openen. Aangezien de klant hier verder geen bewijs voor aanleverde besloot het Kifid hier niet verder op in te gaan. Wat betreft de verwachting die is ontstaan dat het bedrag aan haar zou worden terugbetaald noemt het klachteninstituut dit betreurenswaardig. "Van enige toezegging van de bank tot terugbetaling van het bedrag is echter geen sprake, zodat ook dat geen is om de bank te verplichten het bedrag aan de consument te vergoeden." Het Kifid stelt dan ook dat Bunq de zorgplicht niet heeft geschonden, waardoor de vordering van de klant wordt afgewezen (pdf).