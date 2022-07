Vivaldi-ceo: we bevinden ons in een 1984-achtige situatie

De meeste mensen hebben geen idee hoeveel gegevens erover hen worden verzameld en wat voor gebruikersprofielen bedrijven aanleggen. Het is dan ook een 1984-achtige situatie waarin we ons bevinden, zo stelt Jon von Tetzchner, oprichter van de browsers Opera en Vivaldi. Daarbij doelt hij op de dystopische toekomstroman 1984 van de Britse schrijver George Orwell.

Volgens Von Tetzchner is de grootschalige datacollectie die plaatsvindt een gigantisch veiligheidsprobleem. "En de gevolgen daarvan zien we dagelijks terugkomen", zo laat hij in een interview met The Daily Swig weten. De meeste mensen beseffen echter niet wat voor soort data er wordt verzameld en hoeveel. Het gaat om alles wat mensen op internet doen, niet alleen de bezochte websites die worden bijgehouden.

"Er zijn veel zaken waar mensen geen weet van hebben", aldus Von Tetzchner. Hij maakt zich vooral zorgen over het verzamelen van allerlei data in één profiel. "Het is zeker een '1984' achtige situatie." De Vivaldi-oprichter zou dan ook graag een verbod op het profileren van gebruikers zien. "Het feit dat data bestaat geeft het bedrijf niet het recht om er misbruik van te maken. Je verwacht niet dat de postbode je post leest, je verwacht niet dat je telecomprovider je gesprekken meeluistert en je verwacht niet dat de timmerman een inventaris van je meubels maakt. Het is dus de vraag wat redelijk is."