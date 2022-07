Microsoft waarschuwt gebruikers voor naderend einde support Windows 8.1

Microsoft is begonnen om gebruikers van Windows 8.1 te waarschuwen voor het naderende eind van de support. Vanaf 10 januari 2023 zal het besturingssysteem geen beveiligingsupdates en technische ondersteuning van Microsoft meer ontvangen. Om gebruikers hierop te wijzen heeft Microsoft een update uitgerold die een fullscreen dialoogvenster bij het inloggen toont over het einde van de ondersteuning.

Daarin worden gebruikers naar een informatiepagina verwezen waarin staat dat systemen met Windows 8.1 mogelijk naar een nieuwere Windowsversie kunnen upgraden, maar het aanschaffen van een nieuw systeem met Windows 11 een betere optie is. Wanneer gebruikers bij het dialoogvenster voor "Remind me later" kiezen zal er elke 35 dagen een waarschuwing verschijnen. Een andere optie is om na het einde van de supportperiode te worden gewaarschuwd. Het dialoogvenster verschijnt niet op beheerde bedrijfscomputers met Windows 8.1 Pro of Enterprise.

Volgens analysebureau StatCounter maakt 2,4 procent van de Nederlandse Windowsgebruikers nog gebruik van Windows 8.1. Deze Windowsversie werd op 17 oktober 2013 gelanceerd.