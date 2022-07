Microsoft vindt kwetsbaarheid in macOS die sandbox escape mogelijk maakt

Onderzoekers van Microsoft hebben een kwetsbaarheid in macOS ontdekt waardoor een malafide app uit de App Sandbox kan breken om vervolgens zonder beperkingen op het systeem te draaien. Apple bracht in mei updates uit voor de kwetsbaarheid (CVE-2022-26706) die zowel door Microsoft als een andere beveiligingsonderzoeker was ontdekt en gerapporteerd aan Apple. Microsoft heeft nu meer details over het beveiligingslek openbaar gemaakt.

Apple probeert met de App Sandbox de schade te beperken die een malafide app kan aanrichten. Zo stelt de sandbox beperkingen aan het lezen en schrijven van bestanden, alsmede tot welke systeembronnen en gebruikersdata een app toegang heeft. Tijdens onderzoek naar het uitvoeren en detecteren van kwaadaardige macro's in Microsoft Office werd het probleem gevonden.

Microsoft-onderzoeker Jonathan Bar Or ontdekte dat de beperkingen van de sandbox via speciaal geprepareerde code, bijvoorbeeld in een Word-macro, is te omzeilen. Vervolgens kan een aanvaller zijn rechten op het systeem verhogen om malafide commando's uit te voeren, zoals het uitvoeren van aanvullende kwaadaardige code. Gebruikers van onder andere iOS en macOS wordt aangeraden om te updaten naar de nieuwste versie van het besturingssysteem.

"Ons onderzoek laat zien dat zelfs de ingebouwde beveiligingsfeatures in macOS zijn te omzeilen, waardoor systeem- en gebruikersdata is te compromitteren. Daarom is samenwerking tussen beveiligingsonderzoekers, softwareleveranciers en de securitygemeenschap cruciaal in het beschermen van de algehele gebruikerservaring. Het gaat dan ook om het verantwoordelijk melden van kwetsbaarheden aan leveranciers", aldus Bar Or.