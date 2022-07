Vernieuwde Mijn DigiD-omgeving krijgt zoekfunctie voor inloggeschiedenis

Overheidsinstantie Logius heeft de Mijn DigiD-omgeving vernieuwd, waardoor gebruikers nu ook hun inloggeschiedenis kunnen doorzoeken om te kijken waar en wanneer ze hebben ingelogd. Via Mijn DigiD is het mogelijk om een DigiD-account te beheren, zoals het wijzigen van persoonlijke gegevens en toevoegen van nieuwe inlogmethodes.

Ook is het mogelijk om het wachtwoord te wijzigen, gesproken sms voor de sms-controle te activeren, de DigiD-app te activeren of te verwijderen en DigiD op te heffen. Tevens kunnen gebruikers de sms-controle verwijderen, de taalinstelling aanpassen en de inlogfunctie van de identiteitskaart activeren, intrekken of blokkeren.

De vernieuwing van Mijn DigiD laat gebruikers nu in één oogopslag zien welke manieren van inloggen wel of nog niet zijn geactiveerd. Daarnaast heeft de gebruiksgeschiedenis nu een zoekfunctie, waarmee kan worden opgezocht waar en wanneer er ergens is ingelogd. Ook is de toegankelijkheid voor blinden en slechtziende gebruiker verbeterd.