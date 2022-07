Australische overheid: gebruik geen echte namen op social media

Wie een account op social media aanmaakt moet geen echte namen gebruiken maar een alias. Ook is het verstandig om een apart e-mailadres voor de registratie te gebruiken en zo min mogelijk persoonlijke informatie te delen, zo adviseert het Australische Cyber Security Centre (ACSC). Volgens het ACSC kan social media een risico voor de veiligheid van zowel burgers als bedrijven vormen.

De overheidsinstantie heeft daarom advies opgesteld zodat Australiërs hier bewust van worden en maatregelen nemen. "Persoonlijke informatie die op social media wordt geplaatst of gedeeld via chatapps kan worden misbruikt. Zelfs onschuldig lijkende berichten, foto's of video's zijn te gebruiken voor het maken van gedetailleerde profielen van personen", aldus het ACSC. Dergelijke informatie is vervolgens te gebruiken om mensen af te persen of voor social engineering.

Volgens de Australische overheidsinstantie is het belangrijk om social media met gezond verstand en een gezonde dosis wantrouwen te gebruiken. Om eventueel misbruik te voorkomen zouden gebruikers verschillende maatregelen moeten nemen, zo stelt het ACSC. Het gaat dan om het gebruik van een alias in plaats van de echte naam, het gebruik van een apart e-mailadres voor het registreren van socialmedia-accounts, het verwijderen van locatiegegevens van foto's die via social media worden gedeeld en het beperken van de hoeveelheid persoonlijke en gevoelige informatie die men online zet.

Verder adviseert het ACSC om voor elk socialmedia-account een unieke passphrase te gebruiken, geen antwoorden te geven op de geheime vragen voor het uitvoeren van wachtwoordresets en niet vanaf openbare computers op socialmedia-accounts in te loggen. Tevens doen gebruikers er verstandig aan om na het gebruik op gedeelde apparaten uit te loggen en niet meer gebruikte oude socialmedia-accounts te sluiten.