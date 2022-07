Nieuwe testversie Windows 11 ondersteunt DNS over TLS

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 11 uitgebracht die DNS over TLS (DoT) ondersteunt, waarmee DNS-verzoeken van gebruikers worden beschermd. Het besturingssysteem ondersteunt al DNS over HTTPS (DoH). DNS-verzoeken bevatten informatie over bijvoorbeeld websites die een gebruiker bezoekt. Deze verzoeken zijn normaal onversleuteld, waardoor informatie over de gebruiker kan lekken en kwaadwillenden DNS-verkeer kunnen inzien en aanpassen.

"DNS over TLS (DoT) transporteert DNS-verkeer over een TLS-tunnel op tcp/853. DNS over HTTPS (DoH) transporteert DNS-verkeer over een https-verbinding op tcp/443. Beide kunnen vertrouwelijkheid en integriteit bieden in de aanwezigheid van een actieve aanvaller op het netwerk", aldus het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in een factsheet over beide transportprotocollen. Om DoT of DoH te kunnen gebruiken moet dit wel door de DNS-provider van de gebruiker worden ondersteund.

In Windows 11 Insider Preview Build 25158 is ondersteuning van DoT nu aanwezig. "Waar DoH DNS-verkeer behandelt als gewoon een HTTPS-datastroom over poort 443, gebruikt DoT poort 853 apart voor versleuteld DNS-verkeer en draait direct over een TLS-tunnel zonder HTTP daaronder", aldus Microsofts Tommy Jensen, die toevoegt dat DoT voor iets betere prestaties kan zorgen, afhankelijk van de netwerkomgeving. Vanwege het gebruik van de commandline voor het instellen van DoT adviseert Microsoft dat alleen gevorderde netwerkgebruikers hiermee aan de slag gaan.