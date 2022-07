Google komt volgend jaar met nieuwe Chrome OS en browser voor onderwijs

Google komt volgend jaar met een nieuwe versie van Chrome OS en de Chrome-browser voor het Nederlandse onderwijs, zo laten minister Dijkgraaf van Onderwijs en minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs weten. De aanpassingen volgen op privacyonderzoeken naar de producten en diensten van Google, Microsoft en Zoom die tot aanvullende afspraken en verbeterplannen hebben geleid.

Vorig jaar liet Google al weten dat het privacyverbeteringen in Google Workspace for Education- voor scholen en universiteiten in Nederland zou gaan doorvoeren, om zo de "hoge gegevensbeschermingsrisico's" bij het gebruik van de software te verlagen. Die privacyrisico's waren door de Haagse Privacy Company in kaart gebracht. Het bedrijf stelde dat onderwijsinstellingen risicobeperkende technische maatregelen moesten nemen voor het gebruik van Chromebooks en de Chrome-browser totdat Google een verwerkers-versie van beide producten uitbrengt.

In een brief aan de Tweede Kamer melden Dijkgraaf en Wiersma dat er onderzoeken en gesprekken met Google lopen over Chrome OS en het Google Cloudplatform. "Google heeft aangegeven in augustus 2023 een nieuwe versie van Chrome OS en Chrome browser gereed te willen hebben. Die versie is dan in lijn met de afspraken die in 2021 met Google gemaakt zijn over Google Workspace", aldus de bewindslieden, die toevoegen dat er inmiddels ook gesprekken met andere leveranciers zijn gestart.