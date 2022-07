Amazon gaf beelden Ring-deurbel zonder toestemming gebruikers aan politie VS

Amazon heeft audio en beelden die met de Ring-deurbelcamera zijn gemaakt zonder toestemming en medeweten van gebruikers met de Amerikaanse politie gedeeld. Dat heeft het bedrijf laten weten op vragen van de Amerikaanse senator Edward Markey. De senator wilde opheldering over de relatie tussen Amazon en Amerikaanse opsporingsdiensten.

Ring-gebruikers kunnen in de VS voor een "Protect Plan" kiezen, waarbij opnames die met de camera zijn gemaakt op de systemen van Amazon worden opgeslagen. In het geval van "noodsituaties" kan Amazon deze beelden zonder toestemming van gebruikers met politie delen. Dit jaar is dat in de Verenigde Staten al elf keer gebeurd. "Zoals mijn onderzoek naar Amazon aantoont, is het zeer lastig geworden om zonder te worden gevolgd en gefilmd je te bewegen in publieke ruimtes", aldus Markey. "We kunnen dit niet als onvermijdelijk accepteren in ons land."

De Ring-deurbel neemt bij een video-opname standaard audio op. De Amerikaanse senator had Amazon gevraagd of het deze standaardinstelling wil wijzigen, maar dat is het bedrijf niet van plan. Ook vroeg Markey of Amazon wil bevestigen dat het nooit stemherkenning aan de Ring-deurbel zal toevoegen, maar ook daar wil Amazon niet aan. Verder wil Amazon ook de end-to-end ecryptie voor opgeslagen opnames niet de standaard maken, en zullen gebruikers dit zelf moeten instellen.

Markey merkt op dat opsporingsdiensten steeds vaker van private surveillance afhankelijk worden, wat volgens de senator voor een aansprakelijkheidscrisis zorgt. "En ik maak me met name zorgen dat biometrische surveillance de kern wordt van het groeiende web van surveillancesystemen waar Amazon en andere grote techbedrijven verantwoordelijk voor zijn." De senator diende eerder een voorstel in die het gebruik van biometrische technologie door federale overheidsinstanties verbiedt.