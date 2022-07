Zorgverzekeraars willen aanpassing van privacywetgeving

Dit voelt heel raar aan, want hier spelen diverse machten...

De ziekenhuizen willen niet dat jij als patient ergens anders de ingreep gaat doen, immers, jouw ziekenhuis heeft al tijd en geld gestopt in jouw onderzoek en hoeft alleen nog maar de 'reparatie' uit te voeren...

Dus de ziekenhuizen zullen tegenwerken als jij elders wil gaan kijken, hell, bij een second opinion schreeuwen ze al moord en brand, laat staan als je alles elders laat doen omdat zij geen tijd/mensen/ruimte hebben.

De zorgverzekeraars willen graag dat zorg zo snel mogelijk uitgevoerd wordt, want anders krijgen ze veel achterstallige facturen en dat is onhandig voor hen (administratieve piekload, pieken in geldstromen en mogelijk hogere kosten wanneer uitgesteld werk lijdt tot duurdere 'reparaties' aan mensen).



De patienten weten volgens mij best wel dat ze bemiddeling kunnen krijgen, ik was laatst in contact met 80 jarigen en die wisten het gewoon... Nou, wanneer die het weten is het algemeen bekend... Dat mensen het niet DOEN is volgens mij meer dat die, bijvoorbeeld 80 jarigen, geen zin hebben om aan de andere kant van Nederland geholpen te worden zonder dat hun partner mee kan en ze vaak van elkaar afhankelijk zijn voor zaken zoals eten koken, aankleden, schoonmaken, laat staan dat mensen die misschien al 30 jaar non-stop bij elkaar zijn ineens 150km uit elkaar zijn.



Rest dan nog de reden waarom ziektenkostenverzekeringen dit willen.

Nou, dat lijkt me nogal voor de hand te liggen...

Zij betalen voor de EPD's in alle vormen en maten en ze willen natuurlijk daarin naar hartelust kunnen graven.

Simpel genoeg, zou jij voor iets gaan betalen waar je zelf niets aan hebt? Ik niet.

Nu is het deze kleine deur op een kier zetten maar volgend jaar als een jehova getuige met de voet tussen de deur krijg je die deur nooit meer dicht voor 'nog een kleine stap'...

En als er ergens function-creep ingebouwd zit in het DNA, dan is het wel medische gegevens...