D66 wil opheldering minister over discriminerende surveillancesoftware

D66 wil opheldering van minister Dijkgraaf van Onderwijs over discriminerende surveillancesoftware. Aanleiding is een bericht over een student van de Vrije Universiteit die in eerste niet door de surveillancesoftware Proctorio werd herkend. De software wordt ingezet bij het afnemen van online examens en tentamens.

De student diende een officiële klacht bij de VU in en vroeg de universiteit te stoppen met het gebruik van de surveillancesoftware. Ze vond dat de VU geen verantwoordelijkheid nam voor de inzet van de software en stapte vervolgens naar het College voor de Rechten van de Mens.

"Bij Proctorio specifiek is aangetoond dat de software gebruik maakt van gezichtsherkenningstechnologie die significant minder goed werkt bij mensen met een donkere huidskleur dan bij mensen met een lichtere huidskleur. In buitenlandse media is er al geschreven over studenten met vergelijkbare ervaringen als die van Pocornie", aldus het Racism and Technology Center. "Toch wordt de software nog altijd gebruikt door onder meer de VU, de UvA, de TU Eindhoven en de Universiteit Twente."

D66 wil nu opheldering van de minister. "Welke mogelijkheden ziet u om ervoor te zorgen dat onderwijsinstellingen zich voor de inkoop of gebruik ervan te vergewissen dat software of technologie in de brede zin geen discriminerende werking heeft?", vraagt Kamerlid Van der Laan, die tevens wil weten welke mogelijkheden Dijkgraaf ziet om ervoor te zorgen dat instellingen in het hoger onderwijs in de toekomst geen discriminerende software of technologie meer gebruiken. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.