"Brussel schetst angstbeelden om grote privacyschendingen te rechtvaardigen"

De Europese Commissie schetst angstbeelden van terrorisme en kinderporno om grootscheepse privacyschendingen te rechtvaardigen, zoals het onbelemmerd controleren van al het chatverkeer, zo schrijft D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld in een column voor iBestuur magazine. Ze doelt daarbij op een recent plan van de Europese Commissie om chatdiensten en andere techbedrijven te verplichten om alle berichten en andere content van gebruikers op kindermisbruik te scannen.

"Een andere strategie is door een strop op te tuigen om wetgeving erdoor te krijgen. Een angstbeeld schetsen van terreur of kinderporno, om grootscheepse privacyschendingen te rechtvaardigen", stelt In 't Veld, die vervolgens het voorstel van de Europese Commissie noemt. "Als het in de huidige vorm wordt aangenomen, dan worden alle foto's en berichten die je via bijvoorbeeld WhatsApp verstuurt, op voorhand en zonder aanleiding of onderscheid, gescand", zo waarschuwt de Europarlementariër.

In 't Veld stelt dat de effectiviteit van het scanplan niet is aangetoond en er ook geen waterdichte juridische definitie van grooming. Ook bevat het voorstel geen extra investeringen in politiecapaciteit, educatie over online veiligheid of maatregelen tegen kindermisbruik in de offline wereld. "Nee, dit is een voorstel waarmee onbelemmerd chatverkeer gescand mag worden, zonder noemenswaardig toezicht", besluit de Europarlementariër haar column.