ALDI opent kassaloze winkel die boodschappen via sensoren detecteert

Supermarktketen ALDI opent morgen in Utrecht een kassaloze winkel die via camera’s in het plafond en sensoren in de schappen de boodschappen van klanten detecteert. Het filiaal in Utrecht dient als testlocatie waar de nieuwe technologie wordt geoptimaliseerd voor klanten en medewerkers.

Om bij de testwinkel boodschappen te kunnen doen moeten klanten eerst de ALDI Shop & Go-app installeren. De boodschappen kunnen tijdens het winkelen direct de tas in en de klant hoeft ook niet meer naar de kassa of de producten bij de zelfscan te scannen. De app zorgt ervoor dat de producten direct bij het verlaten van de winkel automatisch worden afgerekend met de aan de app gekoppelde creditcard.

"Het scannen van boodschappen is daarmee verleden tijd", aldus de supermarktketen. Medewerkers blijven wel in de winkel aanwezig voor het bevoorraden van de schappen, het bakken van vers brood en voor het beantwoorden van vragen van klanten. De afgelopen maanden hebben ALDI-medewerkers het systeem al kunnen testen. Met de opening van het testfiliaal komt het systeem ook voor klanten beschikbaar.

Het systeem dat de ALDI gebruikt is ontwikkeld door Trigo Vision en maakt gebruik van "intelligente camera’s" en sensoren in de schappen. Volgens de supermarktketen worden alleen de bewegingen die de klant en het artikel maken gevolgd. Het systeem maakt geen gebruik van gezichtsherkenning, scans van ogen of vingerafdrukken, of andere biometrische kenmerken. De winkel ligt aan de Lange Viestraat in Utrecht.