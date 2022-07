Meta onder vuur over eerste mensenrechtenrapport Facebook

Meta is in India onder vuur komen te liggen over het eerste rapport over de impact van Facebook op mensenrechten. In 2020 besloot Facebook een human rights impact assessment (HRIA) te laten uitvoeren, om zo de rol van Facebook bij online haatzaaien te bepalen. India is qua gebruikers de grootste markt voor Facebook.

Een Indiase topvrouw van Facebook nam in oktober 2020 ontslag, nadat de Wall Street Journal had onthuld dat ze had voorkomen dat accounts van verschillende leden van de regeringspartij, waarvan een aantal opriep tot geweld tegen moslims, werd verwijderd. De Indiase HRIA werd uitgevoerd door een advocatenkantoor dat onder andere met meer dan veertig stakeholders, activisten en journalisten sprak.

In plaats van het onderzoeksrapport te openbaren kwam Facebook met een eigen Human Rights Report waarin het een kleine zelfgemaakte samenvatting van het onderzoeksrapport geeft. Ritumbra Manuvie, een academicus die door het advocatenkantoor voor het onderzoek werd geïnterviewd, noemt de samenvatting van Meta een cover-up van de fouten die het in India heeft gemaakt en dat dit aantoont dat de inzet voor mensenrechten van het techbedrijf zeer beperkt is.

Een organisatie met de naam Real Facebook Oversight Board spreekt van "een master-class in spin en obfuscatie" en "whitewashing" van het religieuze geweld dat zich via Meta's platformen in India heeft kunnen verspreiden. In een reactie tegenover Time laat Meta weten dat het volledige onderzoeksrapport geen oordeel velt dat Facebook in het beoordelen van haatcontent de regeringspartij voortrekt om zo markttoegang te behouden. Het advocatenkantoor wilde volgens Time niet reageren.