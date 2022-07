Belgische regering spreekt China aan op cyberaanvallen tegen ministeries

De Belgische regering heeft de Chinese overheid aangesproken op cyberaanvallen die vanuit het land tegen het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie zijn uitgevoerd. Volgens een verklaring van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de aanvallen door Chinese Advanced Persistent Threats (APT) uitgevoerd die worden geidentificeerd als APT27/30/31 en UNSC 2814/Gallium/Softcell.

"België veroordeelt deze kwaadaardige cyberactiviteiten met klem. Ze zijn in tegenspraak met de normen van verantwoordelijk staatsgedrag, zoals alle VN-lidstaten die onderschreven hebben", aldus Buitenlandse Zaken in de verklaring. "We blijven de Chinese autoriteiten vragen om zich aan deze normen te houden en niet toe te laten dat hun grondgebied gebruikt wordt voor kwaadaardige cyberactiviteiten."

Verder verzoekt de Belgische regering dat China alle gepaste en mogelijke maatregelen neemt om de situatie te onderzoeken en op te lossen. De Chinese ambassade in België verwerpt de beschuldigingen en stelt dat er geen bewijs is gegeven dat de aanvallen door "Chinese hackers" zijn uitgevoerd. Volgens de ambassade gaat het om ongegronde beschuldigingen en is het land zelf juist het slachtoffer van cyberaanvallen.