Ombudsman bezorgd over klachtbehandeling Autoriteit Persoonsgegevens

De Nationale ombudsman maakt zich zorgen over de achterstanden en lange wachttijden die er zijn voor de behandeling van klachten door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Afgelopen december stelde de ombudsman in een rapport dat de privacytoezichthouder niet goed omgaat met burgers die ontevreden zijn over de behandeling van hun privacyklachten.

Inmiddels werkt de AP aan het verbeteren van interne processen en werkwijzen. Ook worden er nieuwe collega's aangetrokken en wordt de capaciteit voor klachtbehandeling verstevigd. Volgens de ombudsman is dit ook hard nodig. "Burgers die in augustus 2021 hun ongenoegen uitten over de dienstverlening van de AP, wachtten in 2022 nog steeds op de behandeling van hun klacht. Dit is zorgelijk. Terecht nemen burgers hierover contact op met de Nationale ombudsman."

In een reactie op het rapport van de ombudsman erkende de Autoriteit Persoonsgegevens dat er verbeteringen nodig zijn en het meer wil inzetten op persoonlijk contact, tijdige communicatie en begrijpelijk taalgebruik. Ook wordt er gekeken naar de inhoud van brieven, om te zien of die voldoende duidelijk en leesbaar zijn. Verder is de AP van plan om voortaan altijd persoonlijk contact op te nemen met burgers die een klacht hebben over haar dienstverlening. De ombudsman hoopt dat burgers zo beter hun verhaal kunnen doen en dat hun klachten beter worden behandeld.

De Nationale ombudsman zegt de ontwikkelingen te zullen blijven volgen en wil na de zomer de aangegeven voornemens en stappen verder met de Autoriteit Persoonsgegevens bespreken.