VS neemt losgeld van ransomware-aanval op ziekenhuis in beslag

De Amerikaanse autoriteiten hebben losgeld dat een Amerikaans ziekenhuis vorig jaar betaalde nadat het door ransomware was getroffen in beslag genomen. Ook het losgeld van een zorginstelling kon worden teruggehaald en teruggeven. Het ging bij elkaar om een bedrag van zo'n 500.000 dollar, zo maakte plaatsvervangend minister van Justitie Lisa Monaco tijdens een internationale conferentie over cybersecurity bekend.

Het ziekenhuis en de zorginstelling waren getroffen door de Maui-ransomware. Eerder deze maand stelden de Amerikaanse autoriteiten dat Noord-Korea achter aanvallen met deze ransomware zit. Nadat het ziekenhuis het losgeld betaalde begon de FBI een onderzoek en kwam vervolgens bij een groep witwassers uit. Verdere blockchain-analyse onthulde ook losgeldbetalingen van andere slachtoffers, waaronder de Amerikaanse zorginstelling en mogelijk meerdere slachtoffers uit het buitenland.

Een aantal weken geleden wisten de Amerikaanse autoriteiten het geld van de accounts waarmee het losgeld werd witgewassen in beslag te nemen. Dat zal nu aan de slachtoffers worden teruggegeven. Volgens Monaco laat dit zien hoe belangrijk het is dat slachtoffers van ransomware-aanvallen dit aan de autoriteiten melden, zodat er onderzoek kan worden gedaan om het geld terug te krijgen. Onlangs bleek dat de Nederlandse politie erin was geslaagd om het losgeld dat de Universiteit Maastricht na een ransomware-aanval betaalde met winst terug te geven.