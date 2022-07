Bouwmaterialenproducent Knauf slachtoffer van ransomware-aanval

De Duitse fabrikant van bouwmaterialen Knauf is vorige maand het slachtoffer van een ransomware-aanval geworden. Het bedrijf, dat vorig jaar nog een omzet van 12,5 miljard euro had, werd op 29 juni getroffen door een cyberaanval, aldus een verklaring op de eigen website. Naar aanleiding van het incident werd besloten om proactief systemen uit te schakelen.

Drie weken verder is Knauf nog altijd bezig met het herstel van systemen en het verhelpen van de gevolgen van de aanval voor klanten en partners. Vanwege het uitschakelen van de systemen heeft dit gevolgen voor het verwerken van bestellingen en bezorgingen. Op 7 juli maakte Knauf bekend dat het weer mogelijk was om pallets te retourneren. Verdere details over de aanval of updates zijn niet gegeven.

De criminelen achter de Black Basta-ransomware hebben nu de aanval via hun eigen website opgeëist, zo melden verschillende onderzoekers op Twitter. Bij de aanval zijn ook gegevens buitgemaakt, waarvan een deel openbaar is gemaakt. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen konden krijgen is onbekend.