Economische Zaken onderzoekt verplicht IPv6-gebruik voor overheidsinstanties

Door het tekort aan IPv4-adressen is de noodzaak om IPv6 breed te ondersteunen alleen maar groter geworden, maar het gebruik hiervan blijft achter. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt dan ook of overheidsinstanties verplicht kunnen worden om gebruik te maken van IPv6, zo meldt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert.

Het Forum Standaardisatie, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, heeft IPv6 al in 2010 aan de 'pas toe of leg uit'-lijst toegevoegd. Dat houdt in dat ipv6 verplicht moet worden opgenomen in aanbestedingen boven de 50.000 euro, tenzij er goede redenen zijn om dat niet te doen. "IPv6 niet ondersteunen is geen optie. De overheid heeft een voorbeeldfunctie om moderne internetstandaarden zoals IPv6 te gebruiken. Deze standaarden zorgen er namelijk voor dat het internet nu en in de toekomst voor iedereen wereldwijd veiliger en toegankelijker wordt waardoor ook nieuwe innovatie kan plaatsvinden", zegt Larissa Zegveld, voorzitter van het Forum Standaardisatie, tegenover SIDN.

Het Forum Standaardisatie is een adviescommissie die bestaat uit deskundigen afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. Het stimuleert het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum onderhoudt ook de lijst met verplichte open standaarden voor de publieke sector en monitort de adoptie en naleving van het open standaardenbeleid.

Volgens Zegveld is brede ondersteuning van IPv6 binnen Nederland belangrijk voor de concurrentiepositie van ons land. "We kunnen hiermee invulling geven aan het regeerakkoord, waarin de ambitie is uitgesproken dat Nederland het digitale knooppunt van Europa wordt, en robuust, supersnel en veilig internet in alle delen van het land krijgt." De Forum Standaardisatie-voorzitter stelt dat de toepassing van IPv6 achterblijft bij de verwachtingen, maar tegelijkertijd de noodzaak om IPv6 breed te ondersteunen, mede vanwege het tekort aan IPv4-adressen, alleen maar groter is geworden.

De problematiek is niet alleen beperkt tot Nederlandse overheidsinstanties, maar speelt een rol voor alle internetgebruikers en providers wereldwijd, aldus Zegveld. "Daarom wordt voor IPv6 nu ingezet op verkenning van een verplichte adoptie voor de externe bereikbaarheid van alle overheidslagen." Ze benadrukt dat de Nederlandse overheid een voortrekkersrol kan spelen in de adoptie van IPv6. "Een eventuele toekomstige verplichting voor overheden voor ondersteuning van IPv6 kan hopelijk ook bijdragen om het omslagpunt in de adoptie van IPv6 te versnellen en investeringen in ondersteuning van ipv6 beter te kunnen verantwoorden."