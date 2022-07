Oracle verhelpt 188 kwetsbaarheden in groot aantal producten

Tijdens de patchronde van juli heeft Oracle in een groot aantal producten in totaal 188 kwetsbaarheden verholpen. Het softwarebedrijf rolde 349 patches uit voor 188 unieke problemen, waarvan er 29 als kritiek zijn aangemerkt. Via dergelijke kwetsbaarheden kan een aanvaller systemen op afstand overnemen. Het gaat onder andere om Oracle WebLogic Server, een product dat in het verleden vaker het doelwit van aanvallen is geworden.

De impact van drie van de beveiligingslekken in WebLogic Server zijn op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. In het verleden wisten aanvallers kort na het uitkomen van de Oracle-updates exploits te ontwikkelen en daarmee kwetsbare servers aan te vallen. Verder kwam Oracle ook voor verschillende producten met een update voor de Spring4Shell-kwetsbaarheid. In het geval van verschillende Oracle Communications-oplossingen is de impactscore van dit lek met een 10.0 beoordeeld.

Net als bij vorige patchrondes herhaalt Oracle de waarschuwing dat het geregeld berichten ontvangt van systemen die zijn gecompromitteerd omdat klanten beschikbare patches, die de aangevallen kwetsbaarheden verhelpen, niet hadden geïnstalleerd. Vanwege de dreiging van een succesvolle aanval adviseert Oracle organisaties om de beveiligingsupdates zo snel mogelijk te installeren. Oracle brengt niet maandelijks maar elk kwartaal updates uit. De volgende patchronde staat gepland voor 18 oktober 2022.