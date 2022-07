Forse stijging voertuigdiefstal mede door eenvoudig te kraken keyless entry

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er veel meer personenauto's gestolen dan in dezelfde periode een jaar eerder, wat mede komt door eenvoudig te kraken keyless entry, zo stelt het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), dat het uitschakelen van keyless entry adviseert. Het LIV is een samenwerkingsverband van de RDW, Politie en Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV).

De stijging in het eerste halfjaar bedroeg dertien procent. Dat is de eerste stijging sinds twintig jaar. In totaal werden in de eerste helft van dit jaar 2900 personenauto’s gestolen. Toyota is voor de eerste keer het meest gestolen merk met 476 stuks. Ford, Opel, Peugeot en Mazda zijn opvallende stijgers, variërend van +21 tot +39 procent. Motorfietsen (+ 39 procent), brom & snorfietsen (+38 procent) en lichte bedrijfswagens (+ 32 procent) laten voor het eerst sinds jaren ook een forse toename in diefstallen zien.

De stijging van gestolen personenauto's komt voor 28 procent voor rekening van voertuigen van drie, vier en vijf jaar oud, zo laat het LIV weten. In de categorie nul tot drie jaar oud werden er 63 voertuigen minder gestolen dan vorig jaar. "Hier lijkt de toegenomen connectiviteit en betere traceerbaarheid een antidiefstal invloed te hebben", aldus het expertisecentrum. Maar liefst veertig procent van de brom- en snorfietsen en motorfietsen wordt in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam gestolen.

"De laatste maanden van 2021 zagen we al een stijgende tendens die zich helaas heeft doorgezet", zegt Rudi Welling van het LIV. Deel van het probleem is dat voertuigen van vier jaar en ouder met een nieuwprijs van onder de vijftigduizend euro vaak geen extra alarmsysteem hebben en daardoor extra kwetsbaar zijn voor diefstal en autokraak. "Keyless entry blijkt nog steeds bij veel merken eenvoudig te kraken", zo laat het expertisecentrum verder weten.

Veel jonge voertuigen zijn uitgerust met keyless entry systemen die het mogelijk maken een voertuig te openen zonder actieve sleutelbediening. Het signaal van deze systemen kunnen criminelen eenvoudig opvangen, versterken en verlengen, en zo op afstand het voertuig openen en zelfs starten. De beheerder en certificeringsinstantie van voertuigalarmsystemen, het CCV en KIWA, hebben daarom sinds 1 januari 2021 de toelatingseisen van nieuwe alarmsystemen voor voertuigen met keyless entry aangescherpt.

"Momenteel is tachtig procent van de 892.000 auto's in Nederland met een keyless entry-systeem niet goed beveiligd. De wagens hebben sleutels waarbij het portier dankzij een elektronische signaal opent. In de auto volstaat het indrukken van de startknop en hoeft de sleutel nergens in", zo liet het CCV vorig jaar weten. "Het systeem blijkt extreem diefstalgevoelig", aldus Henk van Vliet, certificatiemanager bij KIWA.

De voorschriften die sinds 2021 gelden eisen dat de slimme sleutel bij diefstalgevoelige modellen na vijf minuten in slaapstand springt. "Het signaal zendt dan niet meer uit, waardoor dieven het niet kunnen oppikken”, aldus CCV-adviseur Karin Beems. Een andere mogelijkheid is om in de auto een systeem te monteren dat het keyless signaal wegfiltert of helemaal uitzet.

Vorig jaar adviseerde het LIV nog om autosleutels in een metalen blikje te bewaren. Nu krijgen autobezitters het advies een goedgekeurd alarmsysteem te monteren en de aanwezige keyless entry uit te laten schakelen.