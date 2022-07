NFI ontwikkelt tools om verborgen berichten van verdachten te detecteren

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ontwikkelt in een Europees project samen met opsporingsdiensten, bedrijven en universiteiten tools om verborgen berichten van verdachten te detecteren. Via steganografie is het mogelijk om berichten in video’s en afbeeldingen te verbergen en zo met iemand te communiceren. In Nederland zijn er enkele voorbeelden van strafzaken waarin verdachten gebruik maakten van steganografie.

"Je herkent het niet met het blote oog. Het is waarschijnlijk dat het vaker voorkomt dan dat wij het zien. We vertellen er daarom regelmatig over en vragen aandacht van opsporingsinstanties", zegt Meike Kombrink van het NFI. Volgens Kombrink liggen cryptografie en steganografie dicht bij elkaar. "Met crypto verstop je de inhoud van de boodschap en met stego verstop je het bestaan van de boodschap."

Het NFI stelt dat er drie veel gebruikte manieren zijn om berichten in afbeeldingen te verstoppen en iedere manier kent weer verschillende variaties. De eerste manier is om de binaire waardes van de kleuren in afbeeldingen aan te passen. De kleurintensiteit van bijvoorbeeld een pixel wordt dan aangepast. "Je voegt als het ware een klein druppeltje rood toe aan de code van de kleur. Dat zie je niet wanneer je naar de foto kijkt. Je kan het soms herkennen wanneer je naar de binaire waardes kijkt. De aangepaste waarden kunnen weer een verborgen tekst weergeven", legt Kombrink uit.

Transformatie is een andere methode om boodschappen te verstoppen. Een voorbeeld is het comprimeren van een bestand. "Dan maak je als het ware een soort samenvatting van het beeld", merkt Kombrink op. Er zijn verschillende manieren om beelden samen te vatten. De belangrijkste nummers van een afbeelding komen in de samenvatting. Wanneer die bekend zijn kan daar een boodschap worden verstopt. "In het grote beeld zie je de boodschap niet, dat zie je pas wanneer je een samenvatting van het beeld hebt gemaakt en weet waar in de samenvatting de boodschap verstopt zit", aldus Kombrink.

De derde methode is het gebruik van kunstmatige intelligentie om audio en tekst met een verborgen boodschap te maken. Het NFI investeert nu met Europese partners in geautomatiseerde systemen om steganografie te herkennen. Zo onderzoekt het instituut of neurale netwerken effectief zijn voor het detecteren van verborgen berichten. Volgens Kombrink zijn alleen tools voor het detecteren niet voldoende. "Stego an sich is nu niet strafbaar. Je kan ook een onschuldig bericht verbergen. Je moet dus de inhoud weten om een minder onschuldig bericht te herkennen. Ik wil dus ook neurale netwerken trainen om de boodschap automatisch uit te lezen."

Zodra de tool is ontwikkeld zou Kombrink die willen toevoegen aan de digitale zoekmachine Hansken, waarmee grote hoeveelheden digitale data in strafzaken kunnen worden onderzocht. "Ik ben benieuwd. Pas wanneer de tool er is weten we op welke schaal het wordt toegepast in Nederland. Tot die tijd moeten we er met het handmatig zoeken alert op zijn."