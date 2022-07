No More Ransom geeft 1,5 miljoen slachtoffers ransomware bestanden terug

Het No More Ransom-project dat zes jaar geleden door de Nederlandse politie, Europol en antivirusbedrijven Kaspersky en McAfee werd gestart heeft inmiddels 1,5 miljoen slachtoffers van ransomware geholpen bij het ontsleutelen van hun bestanden.

De meer dan honderd decryptietools die via No More Ransom worden aangeboden en waarmee slachtoffers van ransomware kosteloos hun bestanden kunnen ontsleutelen zijn sinds de lancering op 25 juli 2016 meer dan tien miljoen keer gedownload, zo laat Europol vandaag weten. Vorig jaar stond de teller rond deze tijd nog op zes miljoen downloads.

Via de website van No More Ransom zijn in totaal 136 decryptietools voor 165 verschillende ransomware-varianten te vinden, waaronder veelgebruikte exemplaren zoals Gandcrab, REvil/Sodinokibi en Maze/Egregor/Sekhmet. Verder hebben inmiddels 188 partners uit de publieke en private sector zich bij No More Ransom aangesloten en voorzien de website geregeld van nieuwe decryptietools.