Taakstraf voor GGD-medewerker die dossiers 800 personen onbevoegd inzag

Een voormalig GGD-medewerker uit Den Haag die in het CoronIT-systeem van de GGD achthonderd dossiers van mensen onbevoegd inzag en een deel van de gegevens via Snapchat en Telegram met andere onbevoegden deelde, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 120 dagen. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van acht maanden waarvan vier voorwaardelijk geëist.

Het cybercrimeteam van de politie kreeg de verdachte in beeld op basis van de logbestanden van de GGD. Toen de GGD meldde dat één van de medewerkers zich ziek had gemeld maar wel had ingelogd en honderden dossiers meermalen had bekeken, gaf de officier van justitie opdracht om de verdachte zo snel mogelijk aan te houden en beslag te leggen op zijn telefoon en laptop.

De Hagenaar bekende dat hij met de aan hem verstrekte inloggegevens op meerdere dagen persoonsdossiers heeft geraadpleegd in het GGD-systeem en dat hij van de persoonsgegevens foto’s heeft gemaakt met als doel hier, naar eigen zeggen, één euro per persoonsdossier aan te verdienen. Een deel van de gegevens deelde de inmiddels voormalig GGD-medewerker met andere personen via Telegram en Snapchat.

CoronIT is het digitaal registratiesysteem dat GGD'en ondersteunt met het aanmelden van te testen mensen, het inplannen van afspraken voor te testen mensen, afname en registratie van monsters, het vastleggen van testuitslagen en het genereren van landelijke en regionale overzichten van het aantal afgenomen testen en resultaten. Testlijnmedewerkers kunnen zo testgegevens van bekende Nederlanders, collega's, familie of kennissen opvragen, ook al hoeven ze deze personen niet te bellen.

Volgens de rechter heeft de verdachte met zijn handelen op grote schaal ernstige inbreuk gemaakt op de privacy van de betrokken personen en daarmee ook het vertrouwen van en in de GGD geschaad. "Terwijl deze organisatie juist tijdens de coronacrisis een cruciale rol vervult in de bescherming van de samenleving en het zoveel mogelijk draaiende houden daarvan. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij op deze wijze misbruik heeft gemaakt van de bevoegdheden die hem waren toevertrouwd en hierbij enkel oog heeft gehad voor financieel gewin", aldus de rechter.

De 19-jarige Hagenaar werd in januari van dit jaar al veroordeeld, maar het vonnis is vandaag pas openbaar geworden. Eerder werden ook andere voormalige GGD-medewerkers veroordeeld voor het grasduinen in GGD-systemen en het verhandelen van gegevens.