VVD vraagt ministers om beveiligingsoplossing voor komst kwantumcomputers

Om ervoor te zorgen dat Nederlandse burgers veilig digitaal kunnen blijven communiceren en persoonsgegevens en bedrijfs- en staatsgeheimen goed beveiligd blijven moeten er vanuit de overheid op tijd oplossingen komen voor kwantumcomputers, zo vindt de VVD, die minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en minister Adriaansens van Economische Zaken hierom heeft gevraagd.

Aanleiding is berichtgeving dat het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) vier encryptie-algoritmes heeft gekozen die tegen de rekenkracht van kwantumcomputers zijn opgewassen. "Op welke wijze borgt u tijdig met oplossingen te komen tegen de komst van kwantumcomputers zodat inwoners van Nederland veilig digitaal kunnen communiceren en persoonsgegevens en bedrijfs- en staatsgeheimen goed beveiligd kunnen blijven? Welke concrete stappen zijn hier de afgelopen jaren voor gezet en welke stappen bent u nog voornemens te zetten?", zo wil VVD-Kamerlid Rajkowski weten.

Het Kamerlid wil ook weten of de Rijksoverheid samen met bedrijven en experts op zoek is naar oplossingen om encryptie bestendig te maken tegen de komst van kwantumcomputers. Volgens het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zullen met de komst van kwantumcomputers de meestgebruikte asymmetrische cryptografische algoritmes, zoals RSA en ECC, niet meer veilig zijn.

Yesilgöz en Adriaansens moeten ook duidelijk maken of er al een selectie is gemaakt van alternatieve encryptie-algoritmes die niet vatbaar zijn voor het "kwantumrekengeweld", en welke algoritmes dit zijn. "Bent u het ermee eens dat kwantumcomputers een serieus gevaar kunnen vormen voor het Nederlandse briefgeheim en veilige communicatie tussen onder andere veiligheidsdiensten, Nederlandse burgers onderling en voor onze ondernemers in het kader van bedrijfsgeheimen? Zo ja, hoe beoordeelt u dit gevaar?", vraagt Rajkowski verder. De ministers hebben drie weken om met een reactie te komen.