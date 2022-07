Apple laat apps vanaf iOS 16 live updates op vergrendeld scherm tonen

Apps voor iPhones en iPads kunnen straks live updates op een vergrendeld scherm tonen. Dit is mogelijk via het "ActivityKit framework", zo laat Apple weten. Volgens het techbedrijf kunnen gebruikers via "Live Activities" in real-time op de hoogte blijven van wat er binnen de apps op hun toestel gebeurt, ook als het apparaat is vergrendeld.

In de beschrijving van de ActivityKit stelt Apple dat gebruikers het tonen van de live updates zelf moeten starten. Het ActivityKit framework is beschikbaar in de vierde bètaversie van iOS 16. Apple benadrukt dat de ActivityKit en Live Activities niet met de initiële release van iOS 16 beschikbaar zullen zijn, maar later via een update worden toegevoegd.