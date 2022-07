Trackingcookies in Google Chrome pas in tweede helft 2024 uitgeschakeld

Google heeft het uitschakelen van trackingcookies in de Chrome-browser opnieuw uitgesteld. Het techbedrijf is nu van plan om hiermee in de tweede helft van 2024 te beginnen. Third-party cookies zijn volgens Google de voornaamste manier om internetgebruikers op het web te volgen. Vanwege de privacygevolgen hiervan zijn verschillende browsers inmiddels begonnen met het blokkeren van third-party cookies.

Volgens Google heeft dit negatieve gevolgen voor adverteerders en ondermijnt dit het businessmodel van websites. Om gebruikers zonder het gebruik van third-party cookies toch gerichte advertenties te kunnen blijven tonen bedacht Google de "Privacy Sandbox", een verzameling van technologieën, waaronder het veel bekritiseerde Federated Learning of Cohorts (FLoC).

Google was oorspronkelijk van plan om trackingcookies dit jaar al in Chrome uit te faseren, maar liet in 2021 weten dat het had besloten dit uit te stellen naar het derde kwartaal van 2023. Er zou meer tijd nodig zijn om de alternatieve trackingtechnologieën te ontwikkelen en door toezichthouders, de "webcommunity" en advertentiebedrijven geaccepteerd te krijgen.

In een nieuwe update over de planning stelt Google dat er nog meer tijd nodig is voor het testen van de alternatieve trackingmethodes voordat het trackingcookies in Chrome kan uitfaseren. Het is nu de bedoeling om in de tweede helft van 2024 met het uitschakelen van third-party cookies te beginnen. Eerder dit jaar stelde de Britse mededingsautoriteit CMA dat Google third-party trackingcookies in Chrome pas na toestemming mag verwijderen als er geen mededingszorgen meer zijn.